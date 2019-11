Und wieder schwebt ein Bauer im siebten Himmel! In der diesjährigen Staffel von Bauer sucht Frau will auch Landwirt Thomas H. sein Glück finden. Dazu lud sich der 2,11-Meter-Mann Carina auf den Hof ein. Schon in der vergangenen Folge wurde deutlich, dass sich die beiden einander immer mehr öffnen und immer vertrauter miteinander werden. Nun nahm die Hofwoche bei den beiden allmählich ihr Ende – mit einem schönen Abschluss: Sie verliebten sich doch glatt ineinander und können sich nun eine gemeinsame Zukunft vorstellen!

Auf den letzten Metern gingen Thomas und Carina noch mal richtig auf Tuchfühlung! Nicht nur, dass die zwei zuerst gemeinsam im Pool schwimmen gingen und dort doch glatt anfingen, zu kuscheln – es kam sogar wenig später zum ersten Kuss! Der Milchbauer backte seiner Traumfrau eine Pizza zum Abendessen. Bevor die aber verspeist wurde, wurde dann doch tatsächlich zum ersten Mal geknutscht! "Der erste Kuss war einfach nur ein Traum. Ich habe noch nie so schön mit einer Frau geküsst wie mit Carina", schwärmte der XXL-Bauer. Und auch Carina war hin und weg von dem Lippenbekenntnis: "Da war auf jeden Fall ein kleines Feuerwerk in meinem Bauch!"

Nach dem besonderen Moment verweilten die Turteltauben romantisch am Lagerfeuer, um gemeinsam die letzten Stunden zu genießen. Als Thomas die Blondine nach einem Fazit fragte, kamen ihr doch glatt die Tränen: "Du bist halt einfach ein toller Mann und ich mag dich und ich würde dich gerne wiedertreffen." Dies konnte der 27-Jährige so nur zurückgeben und mit einem Kuss besiegeln. "Ich musste weinen, weil das Freudentränen war. Aber auch, weil ich ihn sehr vermissen werde. Das war ein schönes Gefühl, dass wir eine gemeinsame Zukunft haben wollen", erklärte Carina im Einzelinterview. Und Thomas war sich indes sicher: Er hat sich in seine Hofdame verliebt!

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL "Bauer sucht Frau"-Thomas H., 2019

TVNOW Carina und Bauer Thomas bei "Bauer sucht Frau"

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL "Bauer sucht Frau"-Thomas H.

