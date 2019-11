Julia Schulze gibt ein Schwangerschafts-Update! Die erfolgreiche YouTuberin, vielen besser bekannt als Julita, teilte ihren Fans Mitte November die freudige Botschaft mit: Sie erwartet nach Töchterchen Mila nun ihr zweites Kind, und zwar ein Wunschkind! Ein Jahr lang hatten die 20-Jährige und ihr Partner Florian Thiele es versucht – nun hat es geklappt. Im Netz hält die werdende Mama ihre Follower seitdem auf dem neuesten Stand und verrrät dabei: Ihr Babybauch ist schon jetzt viel größer als beim ersten Kind!

Julia ist mittlerweile in der zwölften Schwangerschaftswoche – und stellt sich in einem YouTube-Video den Fragen neugieriger User. Dabei erklärt sie direkt: "Mein Bauch ist zu diesem Zeitpunkt der Schwangerschaft im Vergleich zu meiner ersten Schwangerschaft schon viel größer." Doch das sei vollkommen normal, da ihr Körper die Prozedur einfach schon mitgemacht habe, meint die Brünette: "Die Gebärmutter weiß was passiert, kann sich besser vorbereiten". Der rasant wachsende Bauch habe nun auch dafür gesorgt, dass sie sich ihre erste Umstandshose kaufen musste.

Die unangenehmen Begleiterscheinungen einer Schwangerschaft machen diesmal auch nicht vor Julia halt. So offenbarte die 20-Jährige kurz nach der Baby-Verkündung, dass sie durchgehend an Übelkeit leide – vor allem am Anfang: "Es war so schwer, es zu verstecken, weil mir 24/7 schlecht ist. Ich habe mich nur übergeben", schilderte sie auf Instagram.

