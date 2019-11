Endlich teilt Julita ihre Schwangerschaft mit ihren Fans. Seit rund einem Jahr ist die YouTuberin wieder mit ihrem Ex-Freund Florian Thiele zusammen und scheint ihren zahlreichen Turtel-Pics zufolge in ihm die Liebe ihres Lebens gefunden zu haben. Nun haben die beiden ihre Community mit einer tollen Nachricht überrascht: Julita ist wieder schwanger. Obwohl sie total glücklich darüber ist, hat sie auch mit fiesen Begleiterscheinungen zu kämpfen.

Kurz nachdem Julia Schulze, wie der Web-Star bürgerlich heißt, die Baby-News verkündet hatte, verriet sie ihrer Community auf Instagram: "Ich bin einfach mega-glücklich, dass wir jetzt endlich sagen konnten, was jetzt Phase ist. Es war so schwer, es zu verstecken, weil mir 24/7 schlecht ist. Ich habe mich nur übergeben." Am nächsten Tag berichtete die Influencerin erneut von ihrer morgendlichen Übelkeit. Außerdem habe sie ständig schlechte Laune und sei sehr emotional.

"Ich war in den letzten Wochen nur am Heulen", offenbarte die werdende Zweifach-Mami. Freudentränen in ihrer Situation sind aber auch gut nachvollziehbar: Während Julita mit ihrem ehemaligen Partner Aurel bereits Tochter Mila hat, ist der ungeborene Spross der erste gemeinsame Nachwuchs mit Florian.

Instagram / florian.thiele_official Florian Thiele und Julia Schulze mit UItraschallbild

Instagram / julia.schulze_official Julia Schulze, Oktober 2019

Instagram / Julita Florian Thiele und Julia Schulze mit Töchterchen Mila (l.)

