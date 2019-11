Es gibt Momente, in denen der große Bruder selbst wieder ganz klein sein will! Seit Sommer ist Emil-Ocean (2) nicht mehr der Jüngste im Kusmagk-Klan: Er, Mama Janni (29) und Papa Peer Kusmagk (44) durften nach sehnsüchtigem Warten endlich Baby Yoko auf der Welt begrüßen. Seitdem ist die Aufmerksamkeit seiner Eltern nicht mehr nur auf ihren Erstgeborenen gerichtet. Emil-Ocean sieht das zwar ein – dennoch sucht der Zweijährige gerade enorm die Nähe zu seiner Mutter.

Auf Instagram postete die Surferin einen Schnappschuss, auf dem sie mit ihren Kids auf dem Sofa kuschelt. Während es sich Baby Yoko auf einer Krabbeldecke gemütlich macht, schmiegt sich ihr älteres Brüderchen ganz eng an Janni und nuckelt an ihrer Brust. "Während Yoko Stück für Stück und Rassel für Rassel die Welt entdeckt, erlebt Emil Ocean gerade eher eine Zeit, in der er wieder ganz nah bei mir sein will, viel Nähe braucht. Ich habe den Eindruck, er möchte gerade einfach wieder ein Baby sein", schrieb die 29-Jährige zum Pic.

"Ich denke, es ist vielleicht so gewollt von der Natur, dass der eine ganz schnell groß werden will, und der andere eher wieder etwas kleiner, damit sie ihre ganz eigene Geschwister-Ebene irgendwo in der Mitte finden", lauteten ihre Zeilen weiter. Die einstige Adam sucht Eva-Kandidatin versorgt EO nach wie vor mit Muttermilch. Das Stillen sei ihr sehr wichtig, da sie so die tiefe Verbundenheit zu ihrem Kind spüre.

Instagram / jannihonscheid Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kids Emil-Ocean und Yoko

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk mit den Kindern Emil-Ocean und Yoko

Instagram / janniundpeer Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kindern

