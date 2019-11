In der Vergangenheit stand Dua Lipa (24) bisher eher für einen natürlichen Look. Nur für ihre Bühnenkostüme tanzte sie gerne mal extravagant aus der Reihe und wechselte kurzzeitig Haarfarbe und Frisur mithilfe von Perücken. Doch seitdem sich die britische Sängerin vor einigen Wochen die Haare permanent von brünett zu blond umfärbte, wurden auch ihre Outfit-Kombinationen immer ausgefallener. Bei einer Verleihung posierte die Musikerin jetzt in einem weißen Federkleid mit frecher Hochsteck-Frisur.

Dua war der Einladung der ARIA Awards nach Australien gefolgt, um ihre bekanntesten Songs zu performen. Beim Empfang auf dem roten Teppich präsentierte sie vorab ihr Abend-Outfit. Dua trug ein schulterfreies, kurzes weißes Kleid, aus einem seidig-schimmernden Stoff. Rund um die Schultern schmückten zarte weiße Federn das trägerlose Dress – ähnlich einem Marabu-Gefieder. Dazu kombinierte die "New Rules"-Interpretin schwarze, gepunktete Feinstrumpfhosen und schwarze High Heels. Ihr Augen-Make-up war mit Glitter und silbernen Strass Steinen verziert. Für einen farbigen Akzent sorgten ihre neonpinken langen Strass-Kunstnägel und verschieden große Ringe, die sie an den Fingern trug. Ihr Haar hatte Dua zu einem frechen, fransigen Dutt frisiert und ihr Gesicht wurde von zwei locker fallenden, geglätteten Strähnen umrahmt.

Ihr Debüt-Album "Dua Lipa" erhielt in Australien laut billboard eine Platinauszeichnung. Bei ihrem letzten Besuch in Down Under, im vergangenen Jahr, sollte die junge Engländerin eigentlich als Vorsängerin von US-Sänger Bruno Mars (34) auftreten. Leider hatte sie damals ihren Auftritt wegen einer schmerzhaften Weisheitszahn-OP absagen müssen.

Splash Dua Lipa, November 2019

Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa, November 2019

Anzeige

Splash Dua Lipa, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de