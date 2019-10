Dua Lipa (24) setzte optisch bisher gerne auf Natürlichkeit. Wenn sie mit ihrem Look aus der Reihe tanzte, dann meistens mit Perücke und nur kurzzeitig. Neben Rot und Platinblond schillerten dabei auch schon Farben wie Lila und Grün auf ihrem Kopf. Doch jetzt präsentiert sich die Musikerin mit einer Haarveränderung, die für Furore sorgt: Dunkelblond gefärbt mit einem Hauch von Rosa!

Auf ihrem Instagram-Account postete die Britin kürzlich ein Selfie in ihrem neuen Look. Das Foto kommentierte die Frisch-Blondine mit den Worten: "Eine neue Epoche! Danke für die Geduld. Sehe euch bald!" Damit könnte die "New Rules"-Interpretin auf ihr kommendes Album anspielen, dessen Veröffentlichungstermin bisher noch nicht bekannt gegeben wurde.

Steht Dua Lipas Look womöglich auch für einen neuen Lebensabschnitt? Oder hat sich die Sängerin für ein neues Musikvideo in eine Blondine verwandelt? Es wäre nicht das erste Mal: Schon in dem Video ihres Hits "Electricity" präsentierte sich die 24-Jährige in einem hellen Blond. In jedem Fall sind ihre Fans auf Social Media von der neuen Frisur hellauf begeistert. Und auf ihr kommendes Album fiebert ihre Community ebenso hin. Einer ihrer Anhänger schrieb aufgeregt: "Wir sind bereit!"

