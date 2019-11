Er ist einer der wichtigsten Männer im Leben von Sara Kulka (29)! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist stolze Mama von zwei Töchtern. Ihre beiden Lieblinge Matilda und Annabell zeigt die blonde Beauty auch gerne mal in den sozialen Netzwerken. Der neueste Post des Models zeugt allerdings eher weniger von geballter Girl-Power: Sara stellt ihren jüngeren Bruder Sebastian vor und richtet eine herzzerreißende Liebeserklärung an ihn.

Auf Instagram postete die 29-Jährige einen Schnappschuss, auf dem das Geschwisterduo nebeneinander posiert und sich anlächelt. "Das ist mein Bruder", begann die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin ihren emotionalen und persönlichen Text. "Dieser junge Mann kam in mein Leben, als ich acht war. Anfangs mochte ich ihn nicht, da sich alles nur um ihn drehte und dann hat er mir auch den Kopf verdreht", schrieb sie weiter. "Ich liebte nie einen anderen Jungen oder Mann wie ihn, bis mein Mann dann kam. Wir teilten uns ein Bett sogar manchmal noch – bis er zwölf war und ich 20", fuhr Sara fort. Da ihre Mama beruflich sehr eingespannt war, war es Sara, die sich um Sebastian kümmerte, ihn vom Kindergarten und der Schule abholte und für ihn Essen kochte. Als sie mit 22 Jahren allerdings von zu Hause auszog, begann das Verhältnis zu bröckeln.

Mittlerweile stehen sich Sara und Sebastian, die unterschiedliche Väter haben, aber wieder so nahe wie früher. "Die Verbundenheit fühlt sich wieder an wie damals, als der kleine fünfjährige Junge sich freute, dass ich ihn abhole und wir Hand in Hand bis nach Hause liefen", beendete die Schönheit ihre Zeilen. Sie sehe den 21-Jährigen keinesfalls als "Halbbruder", sondern als "ganzer Bruder", was sie mit dem Hashtag #GanzerBruder verdeutlichte.

Actionpress/ Gregorowius,Stefan Sara Kulka, ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren beiden Töchtern

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

