Sara Kulka (29) möchte offenbar das Stillen in der Öffentlichkeit von dem Stigma des Tabus befreien! Die Zweifach-Mama zählt zu den wohl freimütigsten prominenten Müttern in Deutschland: Regelmäßig teilt das Model im Netz Einblicke in seinen Alltag mit den Töchtern Matilda und Annabell – auch wenn sie dafür hin und wieder einen Shitstorm erntet! Ein neuer Schnappschuss zeigt Mama und Tochter jetzt beim gemeinsamen "Frühstück".

Bei Instagram teilte die gebürtige Polin ein Bild mit ihrer jüngeren Tochter Annabell beim Urlaub auf Kuba. Die Zweijährige genießt ihre Mahlzeit an Mamas Brust ganz offensichtlich in vollen Zügen – aber auch Sara geht dabei nicht leer aus: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin gönnt sich ebenfalls ein Milch-Getränk. Mit den Hashtags #Multitasking und #ganz normales Trinken betitelt die Blondine das intime Ritual.

Von ihren Followern erhielt das TV-Gesicht für ihren Still-Post reichlich Lob: "Schön, dich so zu sehen. Du machst mir Mut, auch länger zu stillen", schrieb eine Nutzerin. "So lange zu stillen, ist wirklich ein Geschenk", wurde sie von einem anderen Follower beneidet.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Oktober 2019

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihrer Tochter, Oktober 2019

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Mutter und Model

