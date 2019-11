Heiko Lochmann (20) rasiert sich seinen Bart ab – und zeigt sich mit aalglattem Babygesicht! Der Musiker und sein Zwillingsbruder Roman Lochmann (20) setzten zuletzt auf einen etwas kantigeren Look: Auf Events ließen sich die beiden gerne mit lässiger Gesichtsbehaarung blicken. Doch jetzt sind die Bärte Geschichte. Für ein Shooting mussten die Geschwister nämlich unter die Klinge. Heiko postete ein Vorher-Nachher-Foto zu diesem haarigen Quantensprung – und die Fans begannen sofort, darüber zu diskutieren!

Mit oder ohne Bart, das ist hier die Frage! Die Antwort hatte sich Heiko von seinen Fans gewünscht. Der YouTube-Star postete eine Vorher-Nachher-Collage auf Instagram. Offenbar kann er sich selbst nicht noch nicht entscheiden, welcher Look ihm besser steht. Den Fans geht es da wohl ähnlich: Während manche regelrechte Lobeshymnen auf Heiko mit Bart singen, fordern andere, dass er sich langfristig vom Kinnwuchs verabschieden soll. Eine Entscheidung konnte also nicht gefunden werden. Aber einig sind sich die Follower in einem Punkt immerhin: "Das sieht wie zehn Jahre Unterschied aus!"

Heiko hat sogar einen prominenten Follower, der sich für seinen Bart ausspricht: Germany's next Topmodel-Gewinnerin Barbara Meier (33) outet sich als Fan der Gesichtsbehaarung! Denn auch das Gesicht ihres Gatten ziert ein beachtlicher Flaum. Was findet ihr, steht Heiko besser – Bart oder nicht? Stimmt ab!

