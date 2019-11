Kim Kardashian (39) zeigt sich mal von ihrer humorvollen Seite! Dass die vierfache Mutter sich perfekt in Szene setzen kann, ist schon lange kein Geheimnis mehr; regelmäßig postet die Unternehmerin hübsche Fotos, die sie von ihrer Schokoladenseite zeigen und dabei ihre Mega-Kurven zur Geltung bringen. Doch Kim kann auch anders – wenn sie nur will: Im Netz postete sie jetzt ein albernes Spiegel-Selfie mit Töchterchen North (6).

Keine laszive Pose, kein sexy Wimpernaufschlag – nein, in ihrem neusten Instagram-Posting zieht die 39-Jährige zur Abwechslung mal eine lustige XXL-Schnute und zeigt mit einer Hand das Peace-Zeichen, während sie sich hinter ihrer ältesten Tochter herunterbeugt! North lächelnd währenddessen frech in die Kamera. Die Fans sind von diesem doch recht ungewohnten Anblick begeistert: "Ihr seid so süß, mehr davon", jubelte eine Abonnentin in den Kommentaren.

Dieser Schnappschuss dürfte auch Papa Kanye (42) ein Lächeln entlockt haben – immerhin trägt seine Tochter hier, wie abgemacht, kein Make-up im Gesicht. Nachdem die ersten Styling-Versuche der Sechsjährigen überhandgenommen hatten, sprach der Rapper kürzlich dann ein Verbot aus: Kein Lippenstift, keine Mascara und kein Lidschatten mehr für Northie!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im September 2019

Getty Images Kim Kardashian bei den Emmy Awards 2019

Instagram / kimkardashian Saint West, North West, Kanye West, Kim Kardashian und Chicago West

