Speed-Dating mit neun schwulen Männern – das hat Nicolas Puschmanns Mutter sicherlich vorher noch nie erlebt! Ihr Sohn sucht zurzeit in der Kuppelshow Prince Charming nach der großen Liebe. Dafür braucht er in der neuesten Folge Hilfe von der Familie. Anstatt selbst einen der Kandidaten zu einem Date einzuladen, überlässt er diese Entscheidung lieber seiner Mama Angelika – und die fühlt den Jungs dafür erst mal beim Speed-Dating auf den Zahn!

Zum ersten Mal steht bei dem Liebes-Format eine gemeinsame Übernachtung mit Nicolas an. Dafür nimmt die 58-Jährige die Schwiegersohn-Anwärter erst mal genau unter die Lupe – allerdings im Schnellverfahren. Jeder Kandidat bekommt genau fünf Minuten, die akribisch mit einer Sanduhr gemessen werden, um die Hamburgerin von sich zu überzeugen. Am Ende geht das heiß begehrte Übernachtungs-Date dann an Dominic Smith. Er konnte Angelika sofort begeistern. "Da habe ich tatsächlich von Anfang an gedacht: 'Boah, hast du schöne Augen'", meint sie über den 31-Jährigen.

Für wen auch immer sich Nicolas am Ende entscheidet, mit einem kann sein Auserwählter aber wohl in jedem Fall rechnen: die volle Unterstützung seiner Schwiegermama in spe. "Wer bei uns dazu gehört oder zu meinen Kindern gehört, der gehört dann eben auch zur Familie, ganz klar", erklärt sie im Gespräch mit Kiril Gorodon.

