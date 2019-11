Sommer, Sonne, Strand und Meer – und ganz viele Schmetterlinge im Bauch! Hieran könnten sich Umut Kekilli (35) und seine Freundin Ina Maria Schnitzer alias Jordan Carver (33) glatt gewöhnen. Im Oktober bestätigten der Ex von Natascha Ochsenknecht (55) und die Yoga-Schönheit endlich: Sie sind ein Paar! Schnell verschlug es die beiden dann auch schon in den gemeinsamen Liebesurlaub: In Dubai lassen die beiden gerade die Seele baumeln. Promiflash sendete das frisch verliebte Pärchen dann auch gleich ein paar Eindrücke aus den Flirtferien.

"Wir lernen uns von Tag zu Tag immer besser kennen, lachen viel, unternehmen auch viel. Wir genießen einfach die Zeit miteinander, weil wir beide auch viel zu tun haben. Bis jetzt läuft alles sehr harmonisch ab", schwärmte der 35-Jährige gegenüber Promiflash. "Wir beide wissen uns gegenseitig zu schätzen", fuhr er fort. Warum es das Duo ausgerechnet nach Dubai führte, verriet der einstige Promi Big Brother-Bewohner ebenfalls: "Ina hat lange in Miami und Los Angeles gelebt und ist die Kälte in Deutschland noch nicht so gewohnt. Wir wollten in die Wärme und da ist Dubai einfach perfekt", meinte Umut.

Der Wüstenstaat ist aber keinesfalls das erste Land, das die Turteltäubchen gemeinsam erkunden. "Wir waren schon auf Mykonos, als wir uns kennengelernt hatten. Das wir direkt drei Wochen später." Obwohl sie zu dem Zeitpunkt noch nicht lange zusammen war, verstanden sie sich einfach blind. "Es hat super geklappt und wunderschön", zog Umut sein Fazit.

Jordan Carver und Umut Kekilli im Liebesurlaub 2019

Umut Kekilli, Dezember 2018

Umut Kekilli und Jordan Carver

