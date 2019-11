Philipp Laicher hatte eine Schönheits-OP! Das Model aus Stockach suchte in der diesjährigen Staffel Love Island nach der nächsten Beziehung – und dem Kuppelshow-Kandidaten mangelte es bereits vor dem Einzug in die Villa nicht an Selbstbewusstsein: Er schätzte seine Attraktivität selbst als solide 9,5 auf einer Skala von 1 bis 10 ein. Unter anderem würden ihm besonders seine Haare an sich selbst gefallen. Offenbar so gut, dass er mit einigen von ihnen nun sogar seinen Bart auffüllen ließ!

In seiner Instagram-Story teilte der Ex-Islander jetzt einige Momente des Beauty-Prozesses: Zunächst ist er in einem ersten kurzen Clip mit zwei Freunden bei einer Autofahrt zu einer Klinik, offenbar zur Nachkontrolle, zu sehen. Dabei klebt auf seinem Hinterkopf ein großes Pflaster. Von dort sind ihm offenbar Haare entnommen und im Gesicht eingepflanzt worden. In einem zweiten Video präsentiert Philipp dann stolz seinen frisch implantierten Bart. Das Endergebnis schien er mit Freunden zu feiern, die er zum Essen einlud: "Wegen gestern, wegen der OP", erklärte er.

Ob Philipp sich für eine mögliche zweite Teilnahme bei "Love Island" verschönern wollte? Zwar konnte er in diesem Jahr keine Frau für sich gewinnen, schloss aber kurz nach seinem Show-Auszug einen weiteren Versuch nicht aus: "Ich würde gern noch einmal mitmachen, dann aber von Beginn an. [...] Wir haben eher Unruhe reingebracht und mussten dann wieder die Wogen glätten", erklärte er in einem Interview.

Instagram / cangeil Philipp Laicher mit Bart im November 2019

Anzeige

Instagram / philipplaicher Philipp Laicher im September 2019

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Philipp Laicher, "Love Island"-Kandidat 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de