Hätte sich Philipp bei dieser Frau doch etwas mehr ins Zeug legen sollen? Gestern Abend musste das Model seine Koffer packen und Love Island verlassen. Vor seinem Einzug in die TV-Villa hatte er besonders an Miss World Dijana sowie Solarium-Mitarbeiterin Melissa Gefallen gefunden. Rückblickend betrachtet war es jedoch eine andere Single-Lady, die Philipp wirklich den Kopf verdreht hatte: "Granate" Lina!

Die Studentin scheint Philipp auch nach seinem Exit nicht aus dem Kopf zu gehen: "Sie hat schöne große, blaue Augen, sie ist ein schönes Mädchen", schwärmte der 29-Jährige gegenüber RTL II. Doch nicht nur mit ihrem Äußeren konnte Lina bei dem Online-Marketer punkten: "Sie hat eine sehr positive Einstellung zum Leben." Besonders ihre zurückhaltende Art während des Kuss-Spiels habe sein Interesse an ihr zusätzlich gesteigert.

Lina war erst am Sonntag zu den Islandern gestoßen – viel Zeit zum Kennenlernen hatte Philipp also nicht. Zudem hatte ihn das Hobby-Model offenbar nicht auf Anhieb umgehauen: "Es war einfach kein Mädchen in der Villa, bei der ich mir gedacht habe, die zieht mich magisch an. Das ist ein wenig schade", hatte der Baden-Württemberger zunächst behauptet.

RTL II / Magdalena Possert Philipp Laicher, "Love Island"-Kandidat 2019

Anzeige

Love Island, RTL II "Love Island" Lina und Philipp

Anzeige

Love Island, RTL II Lina, Dana und Vivien bei "Love Island" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de