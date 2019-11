Ninas (Maria Wedig, 35) Herz wird bei GZSZ momentan gewaltig auf die Probe gestellt. Nach der Verlobung mit Robert (Nils Schulz) tauchte plötzlich ihr alter Schwarm Leon (Daniel Fehlow, 44) wieder in Berlin auf und mit ihm auch ihre alten Gefühle für den Koch. Doch Nina war fest entschlossen, sich gegen die Schmetterlinge in ihrem Bauch zu wehren – eigentlich! Als Leon ihr plötzlich seine Liebe gestand, ließ sie sich zu einem Kuss hinreißen. Was bedeutet das für ihre geplante Hochzeit?

"Leons Liebesgeständnis stürzt Nina in ein noch größeres Gefühlschaos. Sie ist total überfordert und reagiert auch so", erklärt Darstellerin Maria im RTL-Interview. Sie selbst kann das nur allzu gut nachvollziehen, weiß aber auch: Zwischen Leon und Nina stimmt die Chemie einfach. "Manchmal trifft man auf einen Menschen, der eben genau das passende Gegenstück ist und ich persönlich glaube, das ist Leon", betont die Schauspielerin. Nur ob Nina das auch erkennt und akzeptiert, bleibe fraglich.

Achtung, Spoiler!

Die zweifache Mutter muss sich nach dem Moment der Leidenschaft mit Leon aber schnell wieder sammeln, denn: Es geht zur Geburtstagsparty ihres Verlobten. Ratlos und verzweifelt vertraut Nina ihrer Tochter Toni (Olivia Marei) an, dass sie Zweifel wegen der Hochzeit mit Robert habe. Offenbar gewinnt sie aber kurz darauf Klarheit: Sie sucht das Gespräch mit Leon und stellt klar, dass der Kuss ein Fehler war.

TVNOW Nina (Maria Wedig) und Robert (Nils Schulz) bei GZSZ

TVNOW Leon (Daniel Fehlow) und Nina (Maria Wedig)

TVNOW Leon (Daniel Fehlow) und Nina (Maria Wedig) in einer GZSZ-Szene

