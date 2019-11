Tyler Cameron (26) dreht mal wieder eine Runde auf dem Liebeskarussell! Nach seiner The Bachelorette-Teilnahme ging der Hottie direkt in die Dating-Offensive. Zunächst flirtete er mit seiner Rosenlady Hannah Brown (25), die sich im Finale offenbar doch lieber für ihn entschieden hätte. Danach bandelte er mit Topmodel Gigi Hadid (24) an und jetzt hat der Blondschopf schon die nächste Promi-Dame ins Visier genommen: Tyler soll jetzt mit Kylie Jenners (22) BFF turteln.

Lange, blonde Haare, sexy Kurven und ein perfekter Schmollmund – Anastasia Karanikolaou dürfte so manches Männerherz höherschlagen lassen. Auch Tyler kann diesem Anblick offenbar nicht widerstehen. Der 26-Jährige und die Beauty besuchten am Montag mit gemeinsamen Freunden wie Kendall Jenner (24) und Peter Weber ein Football-Spiel in Los Angeles und ließen den Tag danach in einem Nachtklub ausklingen – und dabei soll es ziemlich heiß hergegangen sein. Im Gespräch mit E!News berichtete ein Augenzeuge, dass die zwei sich ständig etwas zugeflüstert und getanzt hätten. Tyler soll sogar zu einem Kuss angesetzt haben.

Laut eines Insiders läuft zwischen den beiden definitiv etwas: "Sie schreiben schon seit Tagen und Tyler steht total auf Stassie." Er sei zwar nicht auf der Suche nach etwas Ernstem, aber habe viel Spaß mit ihr. "Er ist nur für zwei Monate in Los Angeles und will mit ihr feiern und abhängen", betonte die Quelle weiter.

Getty Images Anastasia Karanikolaou bei einem Launch-Event in Los Angeles

Jevone Moore / SplashNews.com Kendall Jenner mit Freunden bei einem Football-Spiel in Los Angeles

Getty Images Tyler Cameron, bekannt aus "The Bachelorette" 2019

