Nach Kuss mit BFF: Kylie Jenner lacht über Dating-Gerüchte!

Darüber können die beiden nur lachen! Reality-TV-Star Kylie Jenner (25) ist dick befreundet mit dem Model Anastasia Karanikolaou. Die beiden Beautys stehen sich so nah, dass sie sich auch gelegentlich auf den Mund küssen. Aus diesem Grund kam es in der Vergangenheit schon öfter zu Dating-Gerüchten um die jungen Frauen. Kylie stellt nun aber klar: Über die Liebesspekulationen können sie nur lachen!

In der neuesten Folge von The Kardashians beziehen die besten Freundinnen Stellung zu den Gerüchten um eine angebliche Affäre. Kylie erklärt die gelegentliche Knutscherei folgendermaßen: "Wenn wir ein bisschen Alkohol im Blut haben, wollen wir uns einfach nur küssen und so." Daraufhin fragt sie ihre BFF: "Ist es nicht witzig, dass heutzutage jeder denkt, wir würden einander daten?" Anastasia empfindet die Gerüchte ebenfalls als seltsam und stellt klar: "Wir sind halt einfach besessen voneinander." Im Grunde würden sich die beiden Influencerinnen aber als Schwestern betrachten, die rein platonische Gefühle für einander hegen.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Kylie wohl auch zu einer anderen alten Freundin wieder Kontakt aufgenommen haben soll. Die Freundschaft zu Jordyn Woods (25) ging vor einigen Jahren in die Brüche, nachdem deren Affäre mit Tristan Thompson (32) publik geworden war. Ein Insider verriet nun, dass sich Kylie und Jordyn wieder zusammengerauft haben sollen.

Kylie Jenner, Influencerin

Anastasia Karanikolaou im September 2022

Kylie Jenner und Jordyn Woods im Jahr 2016

