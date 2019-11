US-Sängerin Ariana Grande (26) hat einen Internet-Zwilling! Große Knopfaugen, ein auffälliger Lidstrich, der lang frisierte Pferdeschwanz und dazu ein unschuldiger Blick – die erfolgreiche "Thank You Next"-Interpretin hat einen unverkennbaren Look. Trotzdem gibt es im World Wide Web ein junges Mädchen, dass dem Popstar zum Verwechseln ähnlich sieht. Der amerikanische TikTok-Star Paige Niemann ist ein großer Fan des Gesangstalents. Mit einem Video ging der Teenager viral und ließ die Mitglieder der sozialen Netzwerke samt Ariana mächtig staunen!

Die Social Media-Persönlichkeit ist die perfekte Ariana Grande-Imitatorin – und zwar so sehr, dass sie kaum von dem Original zu unterscheiden ist. Auf TikTok folgen Paige mittlerweile rund 1,7 Millionen Nutzer und auf Instagram hat die Amerikanerin schon mehr als 159.000 Follower mit ihren Ari-Looks für sich gewonnen. Jetzt hat sie sogar die Aufmerksamkeit der weltberühmten Sängerin auf sich gezogen, nachdem eines ihrer Videos im Internet viral gegangen war. Die Grammy-Nominierte Musikerin reagierte via Twitter: "Ich bin mir sicher, sie ist wirklich der süßeste Schatz der ganzen Welt." Ariana schrieb, dass es für sie sehr bizarr sei, sich quasi selbst zu sehen.

In dem Clip spricht Paige eine Szene aus der Highschool-Teenie-Serie "Victorious" mit Victoria Justice (26) nach. Ariana spielte 2010 in dem Nickelodeon-TV-Format die Rolle der Cat Valentine. Seitdem die "Boyfriend"-Interpretin von ihren Fans darauf aufmerksam gemacht wurde, gewann Paige laut einem Artikel des Cosmopolitan rund 30.000 neue Follower auf Instagram dazu.

Collage: Instagram / Getty Images Collage: Paige Niemann und Ariana Grande, November 2019

Instagram / paigeniemann Paige Niemann, November 2019

Instagram / paigeniemann Paige Niemann, November 2019

