Diese Veränderung ist offensichtlich! Der ehemalige "Dawsons Creek"-Darsteller James Van Der Beek (42) nahm kürzlich an der amerikanischen Variante von Let's Dance teil. Bei Dancing with the Stars wurde der Schauspieler an mehreren Tagen in der Woche in unterschiedlichen Paar-Tänzen unterrichtet. Das Training war hart, doch war es intensiver als der Kampfsport, den James vorher betrieben hatte? Jetzt zeigte der Schauspieler im Netz ein Foto von sich, auf dem zu sehen ist, dass das Tanztraining der vergangenen Monate an seinem Körper sichtbare Spuren hinterließ.

Auf Instagram teilte der 42-Jährige ein Vorher-Nachher-Selfie mit freiem Oberkörper. Auf dem ersten Foto ist James' Figur zu sehen, nachdem er sechs Monate lang dreimal in der Woche die asiatische Kampfsportart Muy Thai ausübte. Das rechte Bild zeigt die Auswirkungen auf seinen Körper, nachdem er einige Wochen lang sechs Stunden täglich für "Dancing with the Stars" trainierte. Zwischen den beiden Aufnahmen ist ein deutlicher Unterschied zu erkennen. Das Tanzen ließ den Amerikaner erschlanken und definierte seine Muskeln. Unter den Beitrag schrieb James: "Kampftraining vs. Tanzen – ich habe ungefähr sechs Monate lang an drei Tagen in der Woche Muy Thai trainiert. Damit hörte ich auf, um sechs Stunden am Tag zu tanzen. Jetzt kann ich Rumba."

James schaffte es in der 28. Staffel der Promi-Tanz-Show bis ins Halbfinale. Danach veröffentlichte der TV-Star ein Video von seinem Auftritt auf seinem Instagram-Kanal und ermutigte seine Fans dazu, ihre Ziele zu verfolgen. Unter den Clip schrieb er: "Eine weitere Lektion, die ich mit meinen 42 Jahren durch meine Teilnahme an dieser verrückten Show gelernt habe, ist, wenn du denkst, du seist zu alt, etwas Neues zu lernen, dann mach es einfach trotzdem."

Instagram / vanderjames James Van der Beek, Oktober 2017

Anzeige

Splash James Van der Beek, Dezember 2017

Anzeige

Getty Images James Van Der Beek und seine Tanzpartnerin Emma Slater, September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de