James Van Der Beek (42) und seine Liebsten hat ein schwerer Schicksalsschlag getroffen! Während einer Livesendung von Dancing with the Stars hatte der Schauspieler am Montag voller Trauer verkündet, dass seine Frau Kimberly bereits zum vierten Mal eine Fehlgeburt erlitten habe. Trotz dieser Tragödie war der frühere Dawson's Creek-Darsteller noch auf der Tanzfläche angetreten – musste sich jedoch geschlagen geben: Die Jury kickte James aus der Show.

Wie USA Today berichtet, habe der 42-Jährige nach der Auszählung der Zuschauerstimmen mit seiner Tanzpartnerin Emma Slater auf der Kippe gestanden. Gemeinsam mit Ally Brooke (26) und Sasha Farber bangte er ums Weiterkommen. Die Jury entschied sich schließlich für die Sängerin: "Es ist so hart!", erklärte Bruno Tonioli, seine Kollegen stimmten dem Choreografen zu.

Ally, die statt James ins Finale des einziehen durfte, konnte die Entscheidung der Punktrichter kaum fassen: "Kann ich meinen Platz an James abtreten?", soll das ehemalige Fifth Harmony-Mitglied unter Tränen gebettelt haben. Allys Wunsch wurde jedoch nicht erfüllt.

Instagram / vanderjames Kimberly Van Der Beek und ihre Tochter

Getty Images Emma Slater und James Van Der Beek, Tanzpaar bei "Dancing with the Stars"

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Ally Brooke bei den iHeartRadio Music Awards 2017

