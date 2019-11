Katie Price (41) trennt sich von ihrem Freund Kris Boyson – schon wieder! Die Engländerin und ihr ständiger On-Off-Lover haben ein endloses Beziehungs-Chaos hinter sich. Nach der letzten Versöhnung hatte es bei dem extremen Paar erneut zu kriseln begonnen. Jetzt steht endgültig fest: Der Reality-TV-Star und ihr Kris können sich nicht mehr zusammenraufen und werden in Zukunft getrennte Wege gehen!

Nur einen Tag nachdem bekannt wurde, dass die Skandalnudel absolut bankrott ist, folgte für Katie nun auch noch die private Pleite. Zwischen ihr und ihrem Freund Kris ist es aus! Allerdings bricht Katie laut Sun mit ihren Gewohnheiten. Eine interne Quelle erzählte dem Magazin, das der TV-Star und ihr Ex sich immer noch gut verstehen und Freunde sind. "Normalerweise enden Katies Beziehungen nicht so glimpflich. Mit Kris ist es anders", erklärte der Insider. Laut dem Online-Magazin soll sie weiterhin seine Hilfe im Bezug auf die Kinder benötigen und auch weiterhin in seinem Haus wohnen bleiben. Kris mache sich große Sorgen um seine Ex und wird deswegen bei ihr bleiben. Dem Artikel zu Folge ist die Trennung endgültig. Katie sehe keine Zukunft für sich und Kris, weil zwischen ihnen zu viel passiert sei. Das ehemalige Liebespaar verbringe viel Zeit miteinander, denn so profitiere Kris von Katies Ruhm und sie hat jemanden, der sich um sie kümmert.

Das Paar lernte sich im Mai 2018 in der britischen Version von Love Island kennen und durchlebte seitdem Höhen und Tiefen. Die fünffach Mutter soll während der Beziehung zweimal fremd gegangen sein. In ihrer Reality-Show "My Crazy Life" nahm Kris nur widerwillig ihre Entschuldigung an. Laut Sun verlobten sich die beiden sogar, planten aber nie die Hochzeit.

Will / MEGA Kris Boyson und Katie Price

Anzeige

Instagram / krisboyson Kris Boyson und Katie Price

Anzeige

CRYSTAL PIX / SplashNews.com Kris Boyson und Katie Price im Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de