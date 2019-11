So lässig sieht man Ann-Kathrin Götze (29) bisher selten! Egal, ob auf Social Media, dem roten Teppich oder beim Job – das Model ist immer topgestylt. Dabei setzt die Frau von Fußball-Profi Mario Götze (27) meistens auf einen mädchenhaften oder sexy Look, der ihre schlanke Figur perfekt in Szene setzt. Aber sie kann auch anders: Bei einem Trip durch Barcelona trug Ann-Kathrin jetzt einen coolen und entspannten Streetstyle.

Verschiedene Paparazzi-Aufnahme zeigen, wie die 29-Jährige und ihre Mutter die spanische Metropole unsicher machen – und natürlich ist die Beauty auch als Touri total modisch unterwegs. Zu einer weiten Jeans kombinierte sie ein Karohemd mit Oversize-Schnitt. Den Look komplettierte sie mit weißen Sneakern und einer cremefarbenen Handtasche. So schlenderte sie gemeinsam mit ihrer Mama durch die Straßen Barcelonas und schien sich pudelwohl in ihrem Outfit zu fühlen.

Anlass des Ausflugs war mit Sicherheit auch das Spiel von Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona am vergangenen Mittwoch. In ihrer Instagram-Story teilte Ann-Kathrin nämlich Clips aus dem Stadion. Offenbar hat die Blondine ihren Mann Mario von der Tribüne aus angefeuert und hoffentlich später getröstet, denn: Der BVB ging mit einem 3:1 als Verlierer vom Platz.

Getty Images Ann-Kathrin Götze bei der Unicef Gala 2019 in Italien

MPH / MEGA Sabine Brömmel und ihre Tochter Ann-Kathrin Götze

ActionPress Mario und Ann-Kathrin Götze im November 2016

