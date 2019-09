Ann-Kathrin Götze (29) hat nicht nur im Job und in der Liebe viel Glück! Im Sommer dieses Jahres gaben sich das Model und Kicker Mario Götze (27) nach sechs Jahren Beziehung das Ja-Wort. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist seit einigen Jahren bei angesehenen Agenturen unter Vertrag und muss für die Modelfigur kaum ackern: Nicht Sport, sondern etwas ganz Anderes ist das Body-Geheimnis der Beauty!

In einem Interview mit RTL verriet sie, was hinter der schlanken Figur steckt: Von ihrer Mutter habe die Spielerfrau einfach gute Gene bekommen. "Ich liebe Pasta. Ich esse fast jeden Tag Pasta. Ich glaube, es gibt verschiedene Körpertypen. Und manche können mit Kohlenhydraten super umgehen und da habe ich zum Glück so ein Glückslos gezogen", plauderte die 29-Jährige aus. So ganz ohne eigenes Zutun geht es dann aber doch nicht bei Ann-Kathrin.

Die Influencerin achtet sehr auf ihr Äußeres und damit auf ausreichendes Trinken und viel Schlaf, wie sie Promiflash einst verriet: "Das sind eigentlich so die Basics, die gut sind für die Haut und damit man immer ganz natürlich ist und strahlt." Das schöne Ergebnis zeigt die einstige Let's Dance-Kandidatin seit Kurzem als Model ihrer eigenen Dessous-Kollektion, für die sie zusammen mit Ehemann Mario posiert.

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze auf Capri

Anzeige

Getty Images Ann-Kathrin Götze bei der Unicef Gala 2019 in Italien

Anzeige

ActionPress Mario und Ann-Kathrin Götze im November 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de