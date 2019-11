Tritt er in die Fußstapfen seiner Eltern? Max Herre (46) und Ehefrau Joy Denalane (46) gehören zu den bekanntesten Musikern Deutschlands. Während Max mit seiner Musik eher in die Richtung Hip-Hop tendiert, ist seine Frau im Genre Soul und R&B zu Hause. Das Talent liegt wohl in der Familie, denn auch ihr ältester Sohn Isaiah scheint nun in der Musikszene Fuß fassen zu wollen: Er versuchte sich jetzt als Rapper.

In einem Kurzfilm zu seinem neuen Album "Athen", den der "Villa Auf Der Klippe"-Interpret auf YouTube veröffentlichte, hat Isaiah einen kurzen Gastauftritt. In dem Clip spaziert Max durch Athen und trällert ein paar Zeilen seines aktuellen Songs "17" vor sich her – dann der Auftritt seines Sohnes: Der 19-Jährige rappt fast eine Minute über das Leben eines heutigen Teenagers. "Viele Fragen, keine Antworten. Jeder redet von Problemen, aber keiner, der sie regelt", singt er unter dem Künstlernamen "Jesaja19".

"Meine beiden Söhne mögen Hip-Hop. Das ist ja ein internationales Genre mit vielen Künstlern aus vielen Generationen. Da ist schon was dabei für sie. Meine Musik finden sie, na ja, annehmbar", verriet Max gegenüber Bild. Und sein ältester Spross mache seine Musik schon auf einer ziemlich professionellen Basis.

Instagram / jesaja.19 Isaiah Denalane alias "Jesaja19

Musikvideo: "Max Herre" mit "Siebzehn" Isaiah Denalane im Kurzfilm "Siebzehn" von Max Herre

