Ganz privat: Max Herre und Joy bekommen eigene ARD-Dokureihe

Max Herre (52) und seine Partnerin Joy Denalane (51) stehen schon seit Jahren gemeinsam auf der Bühne. Jetzt bekommen Fans einen ganz privaten Einblick in die Beziehung der beiden Musiker. Die ARD produzierte eine Doku-Reihe, die Joy und Max auf eine Reise in die Vergangenheit ihrer 26 gemeinsamen Jahre begleitet – sowohl musikalisch als auch privat. "Es war spannend, überraschend, rührend, manchmal heikel, seinem jugendlichen Ich in die Augen zu schauen und es beim Leben und Arbeiten zu beobachten", meint Joy zu dem Sender. Das Ganze trägt den Titel "Max & Joy – Komm näher" und ist ab sofort als Dreiteiler unter anderem in der ARD-Mediathek abrufbar.

Ein wichtiger Teil der Doku ist auch das erste gemeinsame Album der beiden. "Alles Liebe" erschien im November 2024 und stellt einen großen Meilenstein für Max und Joy dar, denn es ist die Vertonung ihrer eigenen Liebesgeschichte. Die Texte handeln nicht nur von ihrer Zusammenarbeit, sondern geben auch einen tiefen Einblick in ihre Liebe füreinander. "Da gibt es auf jeden Fall einige Songs, die unsere Geschichte erzählen. Ich glaube, es geht über unsere spezifische Liebe hinaus. Sie behandeln viele Themen, die sehr aktuell sind. Aber ja, ihr hört auch unsere Geschichte auf dem Album", beschrieb Max das Album gegenüber RTL zum Release.

Kennen und lieben gelernt haben Max und Joy sich schon 1999. Gemeinsam durchliefen sie seitdem Höhen und Tiefen – auch eine kurze Beziehungspause gehörte dazu. Aber sie fanden wieder zueinander und sind seitdem ein echtes Traumpaar. Vergangenes Jahr feierten die beiden ihr 25. Jubiläum und in einem Instagram-Post mit einem alten Foto verriet der "Fühlt sich wie Fliegen an"-Interpret, wie er seine Liebste kennenlernte: "Am 2. April 1999 – also heute vor 25 Jahren – entstand dieses erste Bild am Flughafen Tegel." Zu dem Zeitpunkt habe er Joy das erste Mal in Berlin besucht, nachdem sie sich bei der gemeinsamen Arbeit im Studio in Stuttgart getroffen hatten.

Instagram / maxherreofficial Max Herre und Joy Denalane, Dezember 2020

Getty Images Joy Denalane und Max Herre im Jahr 2019

