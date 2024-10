Max Herre und Joy verbringen schon ihr halbes Leben zusammen

25 Jahre gehen Max Herre (51) und Joy Denalane (51) schon gemeinsam durchs Leben. "Das ist ganz schön lang! Unser halbes Leben", erklärt der Musiker im Interview mit Gala und fügt hinzu: "Es fühlt sich sehr vertraut an und ich kann mich an mich und mein Leben davor, an ein Leben ohne Joy, gar nicht mehr wirklich erinnern." Umso besser blieb jedoch die erste Begegnung der beiden in Erinnerung. "Ich fand ihn sofort toll. Wir hatten sofort eine Ebene, die irgendwie vertraut war, einander zugewandt", schwärmt Joy. Der "1ste Liebe"-Interpret berühre sie mit seiner Art noch heute.

Das Paar träumt davon, noch weitere 25 Jahre und mehr miteinander verbringen zu können. Joy sieht sich und Max auch in Zukunft noch gemeinsam auf der Bühne: "Ganz genau wie jetzt und wie vor 25 Jahren auch", betont sie. Der 51-Jährige ist zufrieden, solange die "Hey Dreamer"-Sängerin an seiner Seite ist. "Ich sehe mich auf jeden Fall mit Joy, wo auch immer. Ich kann mir vorstellen, irgendwo zu sitzen, in einem schönen Café, und die Sonne strahlt. Das muss nicht die Bühne sein und ich kann da auch gerne mit ihr allein sitzen", gibt Max zu verstehen.

Im Jahr 1999 veröffentlichten die zwei ihre erste gemeinsame Single "Mit Dir". Damals lernten sich der Musiker und die gebürtige Berlinerin gerade erst kennen – und lieben. Nun veröffentlichen sie nach 25 Jahren der Beziehung, am 1. November dieses Jahres, ihr erstes gemeinsames Album "Alles Liebe". Die Romantik bleibt dabei wohl keineswegs außen vor. "Da gibt es auf jeden Fall einige Songs, die unsere Geschichte erzählen", teasert Max gegenüber RTL an.

Getty Images Max Herre und Joy Denalane, Sänger

Getty Images Joy Denalane und Max Herre im Jahr 2019

