Joy Denalane und Max Herre über ihr gemeinsames Album

Die Sängerin Joy Denalane (51) und der Musiker Max Herre (51) haben ihr erstes gemeinsames Album veröffentlicht. Seit sie sich 1999 in Berlin kennengelernt und verliebt haben, sind die beiden nicht nur privat, sondern auch beruflich ein unzertrennliches Team, obwohl es in ihrer Beziehung auch mal eine Pause gab. Nun haben sie beschlossen, ihre musikalische Partnerschaft mit einem Album zu feiern, das sehr persönliche Songs enthält. Damit teilen sie ihre gemeinsame Geschichte und bieten ihren Fans einen tiefen Einblick in ihr Leben und ihre Liebe, wie sie in einem Gespräch mit RTL erzählten.

"Wir arbeiten, seitdem wir uns kennen, zusammen im Studio. Wir haben nie nicht miteinander gearbeitet", verriet Joy. Bisher traten sie meist einzeln oder als Texterin und Produzent füreinander auf, doch jetzt stehen sie gemeinsam im Rampenlicht. Max ergänzte: "Da gibt es auf jeden Fall einige Songs, die unsere Geschichte erzählen." Trotz ihrer intensiven Zusammenarbeit gibt es keine Reibereien: "Wir sind ein sehr eingespieltes Team", betonte Max. Das Album "Alles Liebe" wird am 1. November erscheinen.

Die Musik ist für Joy und Max mehr als nur ein Beruf – sie ist ihre gemeinsame Leidenschaft, die sie verbindet und antreibt. Auch nach langen Tagen im Studio endet ihr Austausch über Musik nicht: "Wir nehmen die Arbeit mit nach Hause", gesteht Joy. Für das Paar verschwimmen die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben, doch genau das macht ihre Beziehung so besonders. Obwohl beide als Dickköpfe gelten und viel diskutieren, schätzen sie diese Dynamik. "Wir ringen natürlich um ganz viele Dinge und wir diskutieren unglaublich viel", gibt Max zu. Aber gerade diese intensiven Gespräche fördern ihre Kreativität und stärken ihre Verbindung.

Getty Images Max Herre und Joy Denalane beim Gema Musikautorenpreis 2016 in Berlin

Instagram / maxherreofficial Max Herre und Joy Denalane am Berliner Flughafen 1999

