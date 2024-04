Max Herre und Joy bringen ihr erstes gemeinsames Album raus!

Dieses Paar zieht jetzt auch beruflich an einem Strang! Joy Denalane (50) und Max Herre (51) sind das absolute Traumpaar im deutschen Musikbusiness. Obwohl die beiden Künstler seit vielen Jahren ein Paar sind, kam es nie zu einer größeren Zusammenarbeit – bis jetzt. Denn auf ihren Instagram-Profilen verkünden die Sänger Folgendes: "Ihr Lieben! Jetzt ist es raus! 25 Jahre nach 'Mit Dir' veröffentlichen wir dieses Jahr endlich unser erstes gemeinsames Album 'Alles Liebe' und gehen auf Tour."

Max und Joy hatten in ihren Songs einiges zu verarbeiten – ihre Fans dürfen sich über sehr private Einblicke der Musiker freuen. "Es waren 25 Jahre, mit allen Höhen und Tiefen, Familienglück und Trennung, künstlerischen Erfolgen und Rückschlägen, aber irgendwie haben wir es geschafft in all dem aneinander festzuhalten", erklären die zweifachen Eltern ihrer Community. Der 51-Jährige und seine Partnerin wollen den Menschen da draußen "ihre Geschichte" erzählen.

Die Liebesgeschichte der "Mit Dir"-Interpreten geht viele Jahre zurück: 1999 lernten Max und Joy sich kennen und kamen sich durch die Arbeit näher. Zunächst führten sie eine Fernbeziehung, da Max in Stuttgart und Joy in Berlin lebte. Trotz dieser Entfernung kamen sie zusammen und wurden ein Paar – heute sind sie stolze Eltern zweier Söhne und leben in Berlin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Max Herre und Joy Denalane, Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / maxherreofficial Joy Denalane und Max Herre, 1999

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch auch schon auf die Collabo von Joy Denalane und Max Herre? Ja! Ich bin seit Tag eins schon ein riesengroßer Fan der beiden. Geht so. Ich feier' die zwei eher als einzelne Künstler. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de