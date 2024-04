Wie alles begann: So lernten sich Max Herre und Joy kennen

Max Herre (50) und Joy Denalane (50) feiern einen großen Meilenstein! Die beiden Sänger gehen seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben, inzwischen sind sie zweifache Eltern. In der Musikbranche gelten sie als Traumpaar, denn die gebürtige Berlinerin und ihr Partner lernten sich durch ihre große Leidenschaft kennen – die Musik. Anlässlich ihres 25. Jubiläums machte Max Joy eine romantische Liebeserklärung. "Am 2. April 1999 – also heute vor 25 Jahren – entstand dieses erste Bild am Flughafen Tegel", beginnt er seinen Instagram-Post.

Passend zu jeder einzelnen Begegnung fügte der 50-Jährige ein Bild hinzu, das ihn im Laufe der Partnerschaft mit Joy zeigt. Seinen Fans erklärt Max, wie sich die Beziehung der beiden damals entwickelte: "Das war das erste Mal, dass ich Joy in Berlin besuchen kam. Das 'Esperanto'-Album war gerade fertig, wir hatten einige Wochen vorher in Stuttgart zusammen die Aufnahmen zu 'Mit Dir' gemacht und ich hatte mich verliebt." Nach einer monatelangen Pause habe sich der Stuttgarter darauf gefreut, Joy wiederzusehen. Auch die "Hologramm"-Interpretin fand sofort Gefallen an dem Singer-Songwriter. Mehr als 20 Jahre später sind die beiden Künstler verliebt wie eh und je!

Doch das war nicht immer so. Nach der Geburt ihrer Söhne kam es zu einem Liebes-Aus bei Max und Joy. Im Februar 2007 trennten sie sich, aber seit 2011 sind sie wieder offiziell liiert. Warum sie einige Jahre getrennt waren, verraten die "Mit Dir"-Interpreten bis heute nicht. Doch Joy äußerte sich in der Radioshow "Music made in Germany" ehrlich zu ihrer Partnerschaft und erklärte: "Wir sind ein gutes Lebensteam, aber das ist halt Arbeit. Das muss man jetzt einfach auch mal ganz klar sagen. Es ist nicht einfach nur: Ah ja, da treffen sich zwei Menschen, es ist Fügung, sie kommen zusammen und von dem Moment an ist alles nur Harmonie und alles ist super. Nein, [...] Es ist tägliche Arbeit."

Instagram / maxherreofficial Max Herre und Joy Denalane am Berliner Flughafen 1999

Getty Images Max Herre und Joy Denalane, Oktober 2021

