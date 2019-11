Deckt sich Demi Moore (57) hier etwa schon für Weihnachten ein? In weniger als vier Wochen steht das Fest der Nächstenliebe an und damit beginnt nun auch die Saison, in der fleißig Geschenke für die Liebsten gekauft werden. Der Shopping-Stress geht offenbar auch an einigen Promis nicht spurlos vorbei: Mit einer Assistentin im Schlepptau begab sich Demi nun in einen Supermarkt – und dort packte die Schauspielerin ihren Einkaufswagen ordentlich voll!

Paparazzi erwischten den Hollywoodstar in einem Laden in West Hollywood. Sie streifte mit ihrer Mitarbeiterin und einem roten Wagen durch die Gänge – und lud jede Menge Spielzeuge ein. Für ihren vorweihnachtlichen Shopping-Trip hatte sich die 57-Jährige für ein stylishes Outfit entschieden, bestehend aus grauem Overall und flachen Boots. Dazu kombinierte Demi eine braune Ledertasche, die sie lässig über der Schulter trug.

Die "Ghost"-Darstellerin zeigt sich aber nicht nur beim Einkaufen bodenständig. So machte sie in ihrer vor Kurzem erschienenen Autobiografie "Inside Out" deutlich, dass sie Probleme wie jeder andere Mensch auch hat: In dem Buch gibt Demi viel Persönliches preis – und scheut sich auch nicht davor, ihre Schwächen offen zu legen. Unter anderem schreibt sie darin über ihre frühere, problematische Beziehung zu Schauspielkollege Ashton Kutcher (41).

APEX / MEGA Demi Moore beim Shoppen in West Hollywood im November 2019

APEX / MEGA Demi Moore beim Shoppen mit ihrer Assistentin in West Hollywood im November 2019

Getty Images Demi Moore bei ihrer Buchpräsentation

