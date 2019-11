Ashley Graham (32) liebt jeden Zentimeter ihres schwangeren Körpers! Im August dieses Jahres hatte das Kurvenmodel überglücklich verkündet, dass es gemeinsam mit seinem Ehemann Justin Ervin den ersten Nachwuchs erwartet. Seitdem setzte die 32-Jährige ihren wachsenden Babybauch immer wieder superheiß in Szene und geizte dabei nicht mit nackter Haut. Anlässlich der US-amerikanischen Thanksgiving-Feierlichkeiten präsentiert sich die Laufsteg-Schönheit nun aber besonders freizügig: Ashley posiert splitterfasernackt mit ihrer XL-Kugel!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die werdende Mama am Donnerstag den sexy Spiegel-Schnappschuss: Ohne auch nur einen Fetzen Stoff am Körper schaut Ashley selbstbewusst in die Kamera ihres Smartphones. Ihre Brüste verdeckt die Moderatorin dabei nur mit ihren Händen, die freie Sicht auf ihren nackten Intimbereich wird von einem "Happy Thanksgiving"-Sticker verhindert.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ashley ihren Body so nackig zeigt: Schon kurz nach der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft hatte der "Fearless"-Host mit einem bloßen Bauch-Foto aus dem Urlaub gegrüßt. Was haltet ihr von Ashleys unverhüllten Aufnahmen? Nehmt an unserer Umfrage unter dem Artikel teil!

Getty Images Ashley Graham in New York, November 2019

Getty Images Ashley Graham bei der Fashion Week 2019

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im August 2019

