Die Hochzeit auf den ersten Blick-Turteltauben Cindy (31) und Alex genießen momentan ihr Eheleben. Aber eine Frage hat ihre Beziehung von Anfang an überschattet: Wo will das Paar in Zukunft leben? Alex lebt seit seiner Geburt in Essen und kann sich schwer vorstellen, umzuziehen. Cindy ist gebürtige Berlinerin und will ihre Heimat nur ungern verlassen. Um ihn von den Vorzügen ihrer Stadt zu überzeugen, erkundete sie mit Alex jetzt Berlin – und machte auch am Alexanderplatz Halt.

"Cindy zieht alle Register! Berlin? Essen? Warum nicht beides? Berlin ist megaspannend und dank meiner privaten 'Touristen-Führerin' habe ich dort tolle Locations kennengelernt. Ein Wohnort bestimmt ja nicht, wo man seine Zeit verbringt", schrieb der Vater eines Sohnes zu einem gemeinsamen Instagram-Foto, das sie auf dem Alexanderplatz in Berlin zeigt. Und Alex' breitem Lächeln nach zu urteilen scheint er sich in der deutschen Hauptstadt pudelwohl zu fühlen.

Nachdem das Thema Wohnort anfangs zu Streitereien bei ihnen geführt hatte, beschlossen Cindy und ihr Mann dann – auf Anraten der Experten – etwas offener und flexibler damit umzugehen. "Wir versuchen beide, die Heimat des anderen kennenzulernen", betonten sie gegenüber Promiflash. Und Alex' neuer Beitrag klingt es fast so, als seien sie auf dem besten Weg, einen Kompromiss zu finden.

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander bei ihrem "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jawort

Anzeige

© SAT.1 Cindy und Alexander bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Instagram / alex.hadeb Alexander und Cindy, Kandidaten bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de