Bleibt das Problem zwischen Cindy (31) und Alex bestehen? Zwischen dem Ehepaar, das sich in der sechsten Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick in der ersten Folge das Jawort versprach, lief es von Anfang an richtig gut – bis auf eine Ausnahme: Sie konnten sich nicht auf einen Wohnort einigen, denn Cindy wohnt in Berlin und Alex lebt in Essen. Für beide kommt ein Umzug bisher nicht infrage. Gegenüber Promiflash haben sie verraten, ob es inzwischen eine Lösung für ihr Problem gibt!

"Wir haben den Rat der Experten angenommen und sind beide offener beziehungsweise flexibler in Bezug auf dieses Thema geworden", erklärten sie im Interview. Sie hätten sich aber auch darauf geeinigt, dass sie diese Frage auf einen späteren Zeitpunkt verlagern wollen. "Wir versuchen beide, die Heimat des anderen kennenzulernen", fassten sie ihre Vorgehensweise zusammen.

Bisher gab es für beide gute Gründe, ihren aktuellen Wohnort nicht zu verlassen: Cindy hat eine Wohnung und einen Garten in Berlin, die direkt am Wasser liegen und Alex kann aus beruflichen Gründen nicht aus Essen weg. Außerdem wohne in der Ruhrpott-Metropole auch sein bester Freund, den er erst vor anderthalb Jahren wiedergefunden habe.

