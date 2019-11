2012 hatten sich Jennifer Aniston (50) und Justin Theroux (48) verlobt, drei Jahre später folgte die Hochzeit. Doch Ende 2017 war zwischen dem Friends-Star und dem "3 Engel für Charlie"-Darsteller schon wieder alles aus und vorbei und es folgte die Trennung. Doch zwischen den ehemaligen Eheleuten scheint nach der Scheidung kein böses Blut zu fließen. Jennifer und Justin feierten dieses Jahr sogar zusammen Thanksgiving!

Das geschiedene Pärchen traf sich am vergangenen Donnerstag mit gemeinsamen Freunden zu "Friendsgiving", Jennifers Version von Thanksgiving. Justin hielt den Abend in seiner Instagram-Story fest und veröffentlichte ein Bild der geladenen Gäste. Im Vordergrund des Selfies ist er zu sehen, während Jason Bateman (50) der Kamera ein breites Grinsen schenkt und Jen sich von hinten an dessen Schultern kuschelt. Im Hintergrund posieren die anderen Gäste, darunter auch Serienkollegin Courteney Cox (55) und Moderator Jimmy Kimmel (52) mit seiner Frau. Zu der Aufnahme schrieb der 48-Jährige: "Sehr, sehr dankbar für diese Freunde und solche Abende."

Die 50-Jährige und der Schauspieler scheinen also trotz ihrer Trennung noch befreundet zu sein. Das ließ bereits ihr Verhalten in der Vergangenheit und ein gemeinsames Statement nach dem Beziehungs-Aus vermuten. "Wir sind zwei beste Freunde, die sich entschieden haben, als Paar getrennte Wege zu gehen, aber weiterhin gute Freunde zu bleiben", hieß es in der Äußerung.

Getty Images Jennifer Aniston und Justin Theroux im Juli 2017

Getty Images Justin Theroux and Jennifer Aniston bei einem Event 2017

Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston

