Jennifer Aniston (50) will es jetzt digital wissen. Die Schauspielerin, die sich nach ihrer TV-Zeit einen Namen in Filmen wie "Friends with Money" oder "Marley & Me" gemacht hat, feierte am Dienstag die Erstellung ihres eigenen Instagram-Accounts. Ihr erster Post beinhaltete ein Foto mit ihren ehemaligen Kollegen aus der Erfolgsserie "Friends". Ein Kommentar fiel der schnell wachsenden Follower-Zahl sofort ins Auge – er stammt von Jennifers Ex Justin Theroux (48).

Der "Drei Engel für Charlie: Volle Power"-Darsteller, den Jen 2015 geheiratet hatte, kommentierte das Instagram-Bild: "Woot-Woot!" Das soll wohl seine Begeisterung ausdrücken, dahinter setzte er ein Herz-Emoji. Nähern sich die beiden etwa wieder an? Im Sommer verband Jennifer und Justin schon ein Schicksalsschlag, als sie gemeinsam um ihren verstorbenen Hund trauerten.

Eine, die sich ebenfalls über Jennifers Insta-Ankunft freut, ist ihre Schauspielkollegin Reese Witherspoon (43). Die Big Little Lies-Darstellerin schrieb unter den ersten Beitrag: "Ja! Willkommen auf Instagram, Jen!" Auch "Friends"-Freundin Courteney Cox (55) nutzte die Gelegenheit und drückte ihre Zuneigung mit "Ich liebe dich" aus.

Getty Images Jennifer Aniston bei "Variety's 2019 Power Of Women" in Los Angeles

Getty Images Schauspielerin Jennifer Aniston

Getty Images Reese Witherspoon bei der Premiere zur zweiten Staffel "Big Little Lies"

