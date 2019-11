Wow! So natürlich feierte Kim Raver (50) Thanksgiving. Für das amerikanische Erntedankfest legten sich einige Hollywood-Stars am Donnerstag mächtig ins Zeug und dekorierten ihr Heim pompös und schlüpften selbst in extravagante Outfits. Doch der Grey's Anatomy-Star hielt es etwas anders als seine Kollegen und ging den Feiertag entspannt an. Kim kochte gemeinsam mit ihrer Mutter – und das völlig natürlich und ungeschminkt.

Obwohl es ganz traditionell Truthahn, Kerzenschimmer und Deko-Kürbisse gab, zeigte sich die 50-Jährige in ihrer Instagram-Story mit einem strahlenden No-Make-up-Look mitten in den Vorbereitungen für Thanksgiving. Auf dem Bild steht die Schauspielerin in der Küche und zerkleinert in einer Schüssel ein püreeartiges Essen. Dabei schaut sie lachend in die Kamera und präsentiert ihren natürlichen, ungeschminkten Glow. Auch auf einem anderen Foto zeigte sich die "Lipstick Jungle"-Darstellerin im Bademantel mit ihrer Mutter und einem Truthahn.

Dass die Zweifach-Mama kein Problem damit hat, sich ungeschminkt zu zeigen, ist kein Geheimnis. Auf ihrem Profil veröffentlicht Kim regelmäßig Bilder aus ihrem Alltag und das auch völlig ohne Make-up! Und das kommt vor allem bei ihren Followern gut an. "Du siehst atemberaubend aus", kommentieren User unter ihren Posts.

Instagram / kimraver Kim Raver mit ihrer Mutter an Thanksgiving 2019

