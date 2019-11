Als Mr. Grey brachte Schauspieler Jamie Dornan (37) in der Shades of Grey-Trilogie viele Frauenherzen zum Schmelzen. Seine Film-Figur ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, der laut eigener Aussage "über alles die Kontrolle behält". Für Jamie selbst scheint das aber offenbar nicht zu gelten. Der Hollywood-Hottie verzweifelte offenbar an einer Wegbeschreibung seines Smartphones – das lassen zumindest seine herrlich skeptischen Blicke vermuten.

Jamie lost in London! Mit diesen Paparazzi-Aufnahmen bringt Jamie die Fans mit Sicherheit – ganz unfreiwillig – zum Schmunzeln. Der sonst so sexy und selbstbewusste Leinwand-Schnuckel schien sich doch tatsächlich in den Straßen der britischen Hauptstadt verlaufen zu haben. Immer wieder blickte er von seinem Handy, das ihn per Google Maps anscheinend zu seinem Ziel bringen sollte, auf. Aber seinem verzogenen Gesichtsausdruck nach zu urteilen, führte ihn sein Mobiltelefon auf die falsche Fährte. Bleibt nur zu hoffen, dass Jamie am Ende doch noch wohlbehalten angekommen ist.

Daraus, dass Jamie nicht viel mit seiner Kontrollfreak-Rolle gemeinsam hat, machte er nie einen Hehl. "Das wäre kein Typ, mit dem ich wirklich gut auskommen würde", erklärte im Interview mit der australischen GQ. Er sei – genau wie seine Kumpels – eher locker und lache gern. Dann nimmt er diese niedlichen Bilder hoffentlich auch mit Humor.

EROTEME.CO.UK / MEGA Schauspieler Jamie Dornan

EROTEME.CO.UK / MEGA Jamie Dornan, November 2019

Collection Christophel / ActionPress Jamie Dornan in "Fifty Shades of Grey – Befreite Lust"

