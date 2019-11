Was für eine vorweihnachtliche Überraschung: Schlagerstar Stefan Mross (44) hat sich mit seiner Partnerin Anna-Carina Woitschack (27) verlobt! Die beiden Musiker sind seit April 2017 ein Paar und seit diesem Januar ist Stefan offiziell geschieden. Heute traten der Trompeter und die Sängerin in Florian Silbereisens (38) Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" auf – die Performance kürte Stefan mit einem romantischen Highlight: Er machte Anna-Carina einen Heiratsantrag!

"Meine liebe Anna, mein Engelchen. Ich möchte dich fragen, meine Anna: Willst du meine Frau werden?", fragte er die Blondine live vor allen Zuschauern. Und wie lautete Anna-Carinas Antwort? Sie nahm den Antrag natürlich an. "Oh Gott, ja, ja, ich will!", lauteten ihre glücklichen Worte. Als wäre das noch nicht romantisch genug, machte Moderator Florian den Moment noch schöner, indem er der zukünftigen Braut einen Strauß Rosen überreichte. Er wurde von Stefan auch gleich gefragt, ob er sein Trauzeuge sein möchte – auch auf diese Frage bekam der 44-Jährige ein "Ja".

Im Mai 2019 sprach Anna-Carina mit Promiflash über potenzielle Heiratspläne: "Ich lasse mich überraschen, also so 2019 wäre schon ein schönes Jahr für Hochzeit oder so", deutete die Künstlerin im Interview bereits an.

Hannes Magerstaedt / Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross auf dem Oktoberfest 2017

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross, Oktober 2018

Facebook / Anna-Carina Woitschack Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack, Schlagersänger

