Anne Wünsche (28) muss wohl ihrem Schatz noch ein wenig Kamera-Nachhilfe geben! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin macht gerade Liebesurlaub mit ihrem Freund Karim auf Ibiza. Für die Social-Media-Liebhaberin Anne natürlich auch der perfekte Ort, um in verlassenen Buchten tolle Fotos für ihre Profile zu schießen! Dank der dürftigen Fotokünste ihres Liebsten bespaßt die Zweifach-Mama ihre Follower aber eher mit witzigen Pannen-Schnappschüssen.

In ihrer Instagram-Story präsentiert die Ex von Henning Merten eine Zusammenstellung aus Foto-Fails, die beim Urlaubs-Shooting entstanden sind. Einmal zum falschen Zeitpunkt die Kamera ausgelöst – und schon gibt es Grimassen-Pics von Anne. Auch ein sexy Popo-Blitzer reiht sich in die Galerie: Die 28-Jährige versucht gerade, die Unterhose unter ihrem Rock zu richten. Über Karims Bilder kann sie nur lachen und versieht sie mit Unterschriften wie: "'Kannst du mir kurz helfen? Mein Kleid hängt fest?' Er macht ein Foto." Damit macht Anne deutlich – Karim ist kein typischer "Instagram-Husband", der ständig perfekte Schnappschüsse von seiner Partnerin macht.

Generell erscheint Annes Liebling nicht mehr auf ihren Plattformen. Nach ersten süßen Paar-Fotos zog die Schauspielerin den Netz-Stecker: "Am Anfang hat man halt einfach das Gefühl gehabt, man muss einfach der ganzen Welt zeigen, mit welchem tollen Mann man zusammen ist. Eigentlich eine Sache, die ich nicht mehr machen wollte." Deshalb hat sie die gemeinsamen Erinnerungen von ihrem öffentlichen Profil gelöscht.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, YouTuberin

Instagram / anne_wünsche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Partner, 2019

