Für seine Liebste macht er einfach alles! Bereits im Dezember 2017 hatten erstmals Gerüchte die Runde gemacht, dass Leonardo DiCaprio (44) nicht mehr als Junggeselle durchs Leben geht. Camila Morrone hat das Herz des einstigen Womanizers erobert – und gilt seitdem als die Frau an der Seite des Schauspielers. Immer wieder werden der Oscar-Preisträger und das Model gemeinsam gesehen. So auch bei den Filmfestspielen in Cannes. Und da bewies Leo: Er hat echte Instagram-Husband-Qualitäten!

Am Samstag entdeckten Paparazzi Leonardo und Camila auf offener Straße in Cannes. Von Daily Mail veröffentlichte Aufnahmen zeigen, dass der Hollywoodstar nichts unversucht ließ, um seine Freundin perfekt in Szene zu setzen, während die Schönheit in einem fließenden weißen Kleid mit schwarzem Muster posierte: Mit seinem Smartphone schoss der 44-Jährige ein Foto nach dem anderen und wurde auch nicht müde, als seine Herzdame fröhlich immer mehr Posen zum Besten gab. Von dem Fotoshooting mit ihrem Schatz findet sich zwar noch kein Pic auf Camilas Social Media-Kanal – allerdings könnten auch andere Schnappschüsse der 21-Jährigen mit Leo als Fotografen entstanden sein.

Ob Leo bald auch echte Ehemann-Qualitäten zeigen kann? Immerhin soll es zwischen ihm und Camila sehr ernst sein! Im Januar waren die zwei sogar beim gemeinsamen Lunch mit seinem Vater und dessen Lebensgefährtin gesichtet worden! “Sie haben darüber geredet, sich zu verloben”, hatte ein Us Weekly-Insider bereits im November bestätigt.

LRNYC / MEGA Leonardo DiCaprio, Schauspieler

MEGA Camila Morrone in Cannes

Gigi/MEGA Camila Morrone und Leonardo DiCaprio in L.A., März 2019

