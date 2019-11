Zwei Verflossene von Boris Becker (52) auf einem Event – kann das gut gehen? Der ehemalige Tennisspieler war erst mit seiner heutigen Ex-Frau Lilly Becker (43) zusammen, verließ sie dann für Sandy Meyer-Wölden (36) und kehrte schließlich zu Lilly zurück. Verständlich, dass die Frauen sich lange Zeit nicht riechen konnten, doch die Zickereien gehören mittlerweile der Vergangenheit an: Die beiden Mamas waren nun auf der gleichen Veranstaltung und wirkten dabei total harmonisch.

Lilly und Sandy nahmen am Mittwoch in Berlin an der Präsentation der exklusiven Star Wars-Kollektion von Kaufland teil. Im Team traten sie gegen Verona Pooth (51) und Mirja du Mont (43) in einem Kochduell an und schienen eine Menge Spaß miteinander zu haben. Immer wieder lachten die Beautys sich an und umarmten sich sogar. Zwar gewann am Ende die Konkurrenz, trotzdem schien die Freude ungebrochen. "Danke für die Einladung und dafür, dass ich mein Mädchen sehen durfte", freute Lilly sich hinterher auf Instagram.

Ganz so überraschend ist das gute Verhältnis zwischen Lilly und Sandy aber nicht. Letztere erklärte bereits Anfang 2018 im Interview mit Promiflash, sich schon vor längerer Zeit mit der Niederländerin ausgesprochen zu haben: "Ich denke, es ist so für mich persönlich – und ich habe es miterlebt – Schnee von gestern. Wir verstehen uns gut, sind uns beide sympathisch und respektieren uns."

Actionpress/ Wenzel, Georg Sandy Meyer-Wölden und Lilly Becker bei der Präsentation der neuen "Star Wars"-Kollektion

Actionpress/ Wenzel, Georg Verona Pooth, Mirja du Mont, Lilly Becker und Alessandra Meyer-Wölden in Berlin, November 2019

P.Hoffmann/WENN.com Sandy Meyer-Wölden und Lilly Becker in Darmstadt, Februar 2018

