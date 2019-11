Eine schöne Überraschung für alle Fans von "E.T. – Der Außerirdische"! 1982 verzauberte der niedliche Außerirdische zum ersten Mal das Kinopublikum. Seither gehört der Steven Spielberg-Streifen zu den absoluten Filmklassikern. Kein Wunder also, dass viele Fans schon lange über eine mögliche Fortsetzung spekulieren – und genau dieser Wunsch wurde ihnen jetzt erfüllt: Für eine Weihnachtswerbung feierten Elliot-Darsteller Henry Thomas (48) und der kleine Außerirdische eine zuckersüße Mini-Reunion!

Die US-amerikanische Telefonfirma Xfinity lässt die Herzen aller Film-Fans mit diesem Weihnachtswerbespot höherschlagen. Darin besucht E.T. den mittlerweile erwachsenen Elliot und seine Familie. Gemeinsam verbringen die alten Freunde die Feiertage – mit Schlittenfahren, Schneeballschlacht und Weihnachtsfilmen. Natürlich darf auch die berühmte Szene mit dem fliegenden Fahrrad in dem Weihnachts-Reboot nicht fehlen. Am Ende vermisst E.T. aber seine eigene Familie und lässt sich von seinem Raumschiff wieder abholen.

Für Henry ist der vierminütige Clip die perfekte Fortsetzung. "Das Publikum bekommt alles, was es sich von einem Sequel wünscht, ohne die schwierigen Teile, die die Schönheit des Originals und den besonderen Platz, den es in den Herzen der Menschen hat, zerstören könnten", meinte der ehemalige Kinderstar in einem Statement.

Getty Images Henry Thomas im August 2013

Anzeige

SIPA Press/ActionPress E.T. und Elliot in "E.T. – Der Außerirdische"

Anzeige

PHOTOS 12 / ActionPress Drew Barrymore in "E.T. – Der Außerirdische"

Anzeige

Wie gefällt euch der "E.T."-Werbespot? Total süß! Nicht mein Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de