Steven Spielberg gibt zu: "E.T."-Anpassung war ein Fehler!

Diese Entscheidung bereut er. Der Klassiker "E.T. - Der Außerirdische" ist eines der bekanntesten Werke des amerikanischen Regisseurs Steven Spielberg (76). Obwohl der Science-Fiction-Streifen bereits 1982 in den westdeutschen Kinos gezeigt wurde, zählt er noch immer zu den kommerziell erfolgreichsten Spielfilmen. Da sich die Spezialeffekte mit der Zeit jedoch enorm weiterentwickelt haben, schuf Steven 2002 eine überarbeitete Version des Klassikers. Diese Entscheidung bezeichnete der Regisseur jetzt als Fehler.

Während im Originalfilm die Kinder mit Waffen gejagt wurden, ersetzte der Starproduzent in der Neuauflage die Waffen durch Walkie-Talkies. Doch beim Time100 Summit in New York gab er zu, dass das eine falsche Entscheidung gewesen sei. "Ich hätte das nie tun sollen. 'E.T.' ist ein Produkt seiner Zeit. Kein Film sollte durch die Brille überarbeitet werden, durch die wir heute schauen, egal ob freiwillig oder gezwungenermaßen", erklärte Steven.

Außerdem machte der Regisseur deutlich, dass er generell gegen Neuauflagen sei. Dabei bezog er sich auf ein ganz bestimmtes Beispiel: Die Kinderbücher von Roald Dahl, die aufgrund von anstößig empfundener Sprache umgeschrieben werden mussten. Dies bezeichnete Steve sogar als "Zensur".

Anzeige

ActionPress "E.T. – Der Außerirdische"

Anzeige

Getty Images Steven Spielberg bei den Golden Globes 2023

Anzeige

Getty Images Steven Spielberg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de