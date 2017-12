Zufall oder Absicht? Die Netflix-Serie Stranger Things spielt nicht nur in den 80er Jahren, sondern beinhaltet auch jede Menge versteckte Hinweise auf Filme und Shows aus dieser Zeit. Besonders "E.T. – Der Außerirdische" scheint eine beliebte Vorlage für die Story um Eleven (Millie Bobby Brown, 13), Mike (Finn Wolfhard, 15) und Co. gewesen zu sein. Ob die Szene mit dem Licht im Schuppen oder fliegende Fahrzeuge – Promiflash hat die Parallelen entdeckt.