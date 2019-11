Dua Lipa (24) hat sich in Down Under eine kleine Bade-Pause gegönnt! Die britische Sängerin war Anfang der Woche mit ihren größten Hits bei den Aria Music Awards in Australien aufgetreten. Am Donnerstag nahm sie sich eine Auszeit und planschte bei herrlichem Sommerwetter im Pazifik. Bei dem Bootsausflug entstanden sexy Schnappschüsse, die die 24-Jährige natürlich gerne mit ihren Fans im Netz teilt.

Mit Freunden besuchte Dua Hamilton Island in der Nähe des Great Barrier Reefs. Wie sie auf Instagram dokumentiert, trug sie dabei einen lockeren Dutt und einen knappen Bikini, der ihren Knack-Po in Szene setzte. Der pink gemusterte Zweiteiler war mit orangen Herzen bedruckt und passte farblich zu ihren langen Kunstnägeln. Auf einem anderen Motiv aus der Bilderreihe streckt der Popstar beim Posieren ganz keck die Zunge raus.

Bei ihrem Auftritt bei der australischen Preisverleihung begeisterte Dua das Publikum ebenfalls mit einem freizügigen Outfit. Dazu gehörten ein weißer Body mit einer nahezu durchsichtigen Corsage des Designers Dion Lee und sportliche weiße Sneaker. Nachdem die "Don't Start Now"-Interpretin dem Publikum eingeheizt hatte, machte sie in einem Marmorbad zwei aufreizende Bilder im Bühnen-Kostüm und postete sie auf Instagram.

Instagram / dualipa Dua Lipa, November 2019

Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa, November 2019

Anzeige

Instagram / dualipa Dua Lipa, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de