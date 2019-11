Möchte Justin Bieber (25) uns mit seinem T-Shirt ein Zeichen geben? Bereits vor einigen Tagen wurde bekannt, dass der Sänger 2020 wieder auf Tour gehen wird und die Proben dafür bereits im vollen Gange sind. Bis auf ein "Best of"-Album für den japanischen Markt und einigen gemeinsamen Songs mit Kollegen wie Ed Sheeran (28), war es die letzten Jahre musikalisch relativ ruhig um den Künstler geworden. Kündigt der Kanadier jetzt mit einem bedruckten T-Shirt die baldige Veröffentlichung seines Albums an?

Justin wurde am 28. November mit seiner Frau Hailey (23) in Miami gesichtet, auf den entsprechenden Paparazzi-Bildern trägt er ein schwarzes T-Shirt seiner eigenen Modelinie "Drew". Der Aufdruck auf seinem Oberteil könnte laut TMZ auf eine bevorstehende Veröffentlichung der neuen Platte hinweisen. "Bring endlich das neue Album raus", stand darauf nämlich geschrieben. Bereits Ende Oktober hatte der Musiker via Instagram neue musikalische Werke angekündigt. Die Fans vermuteten in den Kommentaren, dass das Objekt der Begierde vielleicht "R&Bieber" heißen könnte.

Ein weiteres Posting vor einem Monat versprach den Instagram-Nutzern, dass eine neue Platte noch vor Weihnachten erscheinen würde, sollten die Like-Zahlen die 20 Millionen-Grenze überschreiten. Aktuell klickten fast zwölf Millionen Fans die Like-Taste. Bis Weihnachten könnte es also knapp für den 25-Jährigen und die Fans werden.

Backgrid / Actionpress Justin Bieber, Hailey Bieber, November 2019

Mega Agency Hailey Bieber und Justin Bieber, November 2019

SIPA Press / Actionpress Justin Bieber, September 2016

