Steht Justin Bieber (25) bald schon wieder auf der Bühne? Der Künstler machte in den letzten Jahren anstatt mit seiner Musik, eher mit seinem Privatleben Schlagzeilen. Nicht zuletzt durch seine Hochzeit mit Freundin Hailey Baldwin (22) im vergangenen September. Nun scheint sich der frisch Vermählte allerdings wieder seiner musikalischen Karriere zu widmen. Justin soll bereits eine neue Tour und ein weiteres Album planen.

Gegenüber TMZ berichtete ein Bekannter des 25-Jährigen, er probe für eine neue Tournee und könne bereits im Sommer 2020 wieder auf einer Bühne stehen. Die Quelle verriet, dass die Konzerte mit einem neuen Album verbunden sind, das bereits Ende Oktober im Netz angekündigt wurde. Auf Social Media teilte der Sänger ein Bild mit dem Schriftzug "R&Bieber" und ließ seine Fans spekulieren – ob das der Name seines aktuellen Projekts ist?

Es scheint so, als würde sich der "Boyfriend"-Interpret zumindest körperlich schon auf seine Tour vorzubereiten. Der Musiker wurde in Los Angeles in einem Tanzstudio gesehen, in dem er anscheinend seine Tanz-Skills für die kommenden Shows auf den neusten Stand bringt. Ein bisschen Training wird ihm wohl nicht schaden, da seine letzten Auftritte schon zwei Jahre zurückliegen.

ActionPress/Backgrid Justin und Hailey Bieber

Getty Images Justin Bieber

Getty Images Justin Bieber bei einem Auftritt 2016

