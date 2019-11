Sie kann es einfach nicht lassen! Chrissy Teigen (34) ist schon seit Längerem dafür bekannt, sich und ihre Familie im Netz nicht so ernst zu nehmen. Immer wieder twittert das Model witzige Anekdoten aus ihrem Alltag oder teilt niedliche Schnappschüsse ihrer zwei Kids. Jetzt hat es ihr jüngster Sohn Miles (1) mal wieder getroffen: Mit kleinen Cowboy-Boots lichtete Chrissy ihren Sohnemann jetzt ab!

Bei diesem Bild dürften die Fan-Herzen der Reihe nach nur so dahinschmelzen: Via Instagram teilte die Ehefrau von John Legend (40) ein zuckersüßes Foto ihres kleinen Rackers und betitelte es simple mit "yeehaw!". Besonderer Hingucker bei der Momentaufnahme: Klein-Miles in goldenen Cowboy-Stiefelchen und Pampers! Fans der Moderatorin können ihre Begeisterung darüber nur schwer hinterm Berg halten. "Oh meine Güte, er ist der süßeste Cowboy überhaupt" oder "Mein Herz! Ihr habt einfach die niedlichsten Kinder", lauteten nur zwei von etlich begeisterten User-Kommentaren.

Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte Chrissy ein Foto von ihren Kids, das bewies, dass Miles und Luna (3) eindeutig nach ihren Eltern kommen. Total vergnügt saßen die beiden nebeneinander und spielten. "Die besten Freunde. Manchmal", schrieb die 33-Jährige zu dem Beitrag.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legends Sohn Miles

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im November 2019

Instagram / chrissyteigen Miles Theodore Stephens und Luna Simone, Kinder von John Legend un Chrissy Teigen

