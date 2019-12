Damit hatte nun wirklich niemand gerechnet! Am Samstag flimmerte das alljährliche "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" über die TV-Mattscheiben. Gastgeber Florian Silbereisen (38) begrüßte in der Show das Who's who der deutschen Schlagerszene und sorgte an diesem Abend für viele Überraschungen. Der Ex von Helene Fischer (35) lüftete zum Beispiel ein zuckersüßes Geheimnis von Schlager-Kollege Roland Kaiser (67): Der ist nämlich wieder Opa geworden!

In der Samstagabendsendung performte der 67-Jährige zuvor mit Maite Kelly (39) den Weihnachtssong "Klinget hell ihr Glocken", bevor Flori die unerwarteten Baby-News verkündete. Völlig verblüfft fragte Maite den Neu-Opa, ob er denn auch die Windeln wechseln werde. Roland hatte darauf eine eindeutige Antwort: "Klar, das mache ich immer gerne – wenn die Eltern mich lassen."

Doch nicht nur der "Santa Maria"-Interpret sorgte an diesem Abend für einen überraschenden Moment. Auch Stefan Mross (44) machte seinen Auftritt in der Show zu einem Highlight. Nach seiner Performance hielt er um die Hand seiner Freundin Anna-Carina Woitschack (27) an: "Meine liebe Anna, mein Engelchen. Ich möchte dich fragen, meine Anna: Willst du meine Frau werden?"

Actionpress/ Defrance Florian Silbereisen beim 12. GRK Golf Charity Masters Gala Dinner

Getty Images Roland Kaiser, Schlagersänger

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross, Oktober 2018

