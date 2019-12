Herzlichen Glückwunsch, Jörn Schlönvoigt (33) und Anne Menden (34)! Vor exakt 15 Jahren erschienen die jungen Schauspieler erstmals als Geschwisterpaar Philip und Emily Höfer bei GZSZ. Seitdem sind sie bei der Seifenoper nicht mehr von der Mattscheibe wegzudenken und erfreuen von Montag bis Freitag mit ihren spannenden Geschichten ihre Fans. Auch ihren Kollegen ist die lange Zusammenarbeit nicht entgangen. An ihrem Ehrentag gratulierten sie den Darstellern auf Social Media!

Auf Instagram veröffentlichte die beliebte Serie einen Clip, in dem einige Mitwirkende ein paar liebe Worte an den 33-Jährigen und die Troisdorferin richteten. "Man sieht euch gar nicht an, dass ihr überhaupt schon 15 Jahre hättet arbeiten können, weil ihr immer noch so fresh und beautiful seid", stellte Olivia Marei in dem Video fest. Auch Ulrike Frank (50) meldete sich zu Wort. "Ihr gehört für mich so dazu, zu meiner GZSZ-Familie", offenbarte die Katrin-Flemming-Darstellerin.

Auch die Fans hinterließen zahlreiche Glückwünsche im Kommentarfeld. Einige von ihnen schwelgten sogar in Erinnerungen. "Weiß einfach noch, als Philip mit anderen in irgendein Gebäude war und das dann eingekracht ist. Müsste auch schon 14 Jahre her sein – und ich bin 17", blickte ein Fan auf eine Szene von Jörns Serien-Figur zurück. Ein anderer Follower schrieb: "Auf die nächsten 15 Jahre!"

